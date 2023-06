Titanic Tauchboot Drama: Kein (großes) Mitleid auf den sozialen Medien

Eine Userin auf TikTok deren Clip fast zwei Millionen Views und über 400.000 Likes (nach 20 Stunden) hat, fragt:

"Ich wünschte, wir hätten die gleiche Energie, nach den 5.000 einheimischen Frauen zu suchen, die in nur einem Jahr verschwunden sind – wie wir es bei fünf Millionären in einer Röhre machen, die freiwillig da runtergefahren sind und sich der Risiken bewusst waren (...) Also, wir bringen all diese Mittel auf, dieses Boot voller Idioten zu suchen aber wir kümmern uns nicht um die 5.000 Unschuldigen, die einfach verschwunden sind?"

Die Userin nimmt dabei wohl Bezug auf (sogar) 5.712 Fälle allein aus dem Jahr 2016 die laut dem National Crime Information Center in Nordamerika verschwunden sind. Dabei handelt es sich um Frauen und Mädchen aus den American Indian und Alaska Native Communties. Offiziell meldete das U.S. Department of Justice aber "nur" 116 Fälle.

In den Kommentaren wird klar gemacht: Wenn es um 5 reiche Männer geht, die bei einem spektakulären Abenteuer verschwinden dreht die Welt durch. Wenn Mädchen und Frauen aus oft armen First Nations Familien verschwinden, interessiert es nicht viele.