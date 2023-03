Tipps für den Catwalk – so legst du einen perfekten Walk hin

Ist Germany’s next Topmodel-Gucken für dich und deine ABFs auch schon zum wöchentlichen Ritual geworden? Mit den ABFs aufs Sofa kuscheln und zuschauen, wie die Kandidatinnen in der Sendung die Laufstege der Welt erobern?

Aber so elegant zu laufen, ist gar nicht so einfach – vor allem, wenn man dabei 12-cm-Heels trägt. Gillette Venus verrät dir, wie du einen perfekten Walk hinlegst und deine ABFs am nächsten Donnerstag damit überraschen kannst. Und das Allerbeste: Auf www.facebook.com/GilletteVenusD kannst du gerade sogar ein professionelles Catwalk-Training in Berlin für dich und deine ABF gewinnen. Unten steht, wie es geht!