. . . ist perfekt für alle, die musikalisch sind und sich vor allem gut in Songs ausdrücken können. Es gibt wohl keine coolere Möglichkeit seine Gefühle zu vermitteln, als seinem Crush ein ganz eigenes Lied zu schreiben, dass nur ihm/ihr gehört. Dabei fällt es den meisten sogar viel einfacher, sich seine Gefühle einzustehen und sich dem anderen zu öffnen. Dabei musst du überhaupt nicht wie ein Superstar klingen. Viel mehr sollst du Spaß daran haben, dir den Song einfallen zu lassen. Dein Partner wird dir sicher auch den ein oder anderen schiefen Ton verzeihen. Und denk daran: Am Ende lohnt sich die Mühe auf jeden Fall, denn ihr beiden habt dann ein einzigartiges Lied, das ihr mit Erinnerungen an eure gemeinsame Zeit verbindet. Probiere es doch einfach mal aus! :)

» Weiter zu Tipp 7: Kochen