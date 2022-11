. . . sind die günstigste aber vielleicht auch schwierigste Art zu zeigen, wie viel dir dein/e Freund/in bedeutet. Was für den einen ein Kompliment ist, kann bei dem anderen völlig falsch ankommen.

Überleg dir vorab, was dir persönlich an deinem/r Freund/in am besten gefällt. Vielleicht ist es ein äußerliches Merkmal, das den anderen selbst stört, oder ein Charakterzug, der nur dir besonders auffällt. Letztlich kommt es aber nicht nur darauf an, was du sagst, sondern vor allem auch, wie du es sagst. Achte also darauf, dass dein Kompliment nicht einfach so daher gesagt ist, sondern wirklich ernst gemeint rüber kommt.

Uuund jetzt ist es an der Zeit dich auf dein Valentinstags-Date zu freuen und es zu genießen. Ganz viel Spaß! :)