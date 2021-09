TikTok-Star: Polizei und Handschellen im Party-Urlaub

TikTok-Stars feiern spontane Party-Nacht auf Mallorca

Eigentlich wollten Theo Carow, Rick Azas und Alex Freerun nur für eine Challenge nach Mallora. Die TikTok-Stars wohnen gerade zusammen in einer luxuriösen Villa auf der benachbarten Insel Ibiza. Im 9:16 House wohnen außerdem auch Andrea Subotic, Nic Kaufmann, Nadine Breaty, Tobi.you, Theresa Ankirchner und Lucy.lacht. Für ihre Höhenangst-Challenge reisten die drei TikTok-Stars nach Mallorca für einen Männer-Trip, um dort von einer 14 Meter hohen Klippe zu springen. Für Rick ein riesen Spaß, Alex konnte seine Höhenangst überwinden und Theo musste bei der Challenge passen. Nach einem aufregenden Tag wollen die drei TikTok-Stars früh ins Bett gehen, doch ihr Mallorca-Trip endete mit einer spontanen Party-Nacht, einer Begegnung mit der spanischen Polizei und beinahe auch Handschellen …

Während Party-Nacht: TikTok-Star Theo Carow fragt Polizei nach Handschellen

Was ist denn da passiert? Genau das fragten sich Rick Azas, Theo Carow und Alex Freerun auch am nächsten Tag ihres Mallorca-Urlaubs. Das neuste YouTube-Video nimmt nämlich eine sehr lustige Wendung und zeigt die TikTok-Stars bei einer Party-Nacht und vor allem auch einen sehr mutigen Theo, der sich etwas getraut hat, was sich viele vermutlich nicht trauen würden (uns inklusive). In der Nacht stattet Theo Carow der spanischen Polizei nämlich einen Besuch ab. Ganz vorbildlich mit Maske nähert er sich zwei Polizist*innen und spricht einen davon direkt an: "Guten Abend Sir, können sie mir vielleicht Handschellen anlegen?" Der Polizist guckt verdutzt und will ihn sofort wegschicken, aber Theo gibt nicht auf und fügt hinzu "nur, weil ich bisher noch nie welche getragen habe." Doch keine*r der beiden Polizist*innen möchte dem TikTok-Star diese Erfahrung gönnen. So höflich hat vermutlich noch niemand nach Handschellen gefragt. Das Video des 9:16 House ist auf jeden Fall einen Watch wert – wir haben uns kaputt gelacht!

