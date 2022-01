Tiger King – neuer Gerichtstermin: Kommt Joe Exotic jetzt doch frei?

Phänomen „Tiger King“

Die Netflix Doku „Tiger King“ ist mittlerweile in der zweiten Staffel am Start – und hier steht Joes Gefängnisaufenthalt und sein Kampf um Freiheit im Mittelpunkt. Immerhin: der Doku-King wurde im Januar 2020 wegen „Auftrag zum Mord“ an Big Cat Rescue CEO und Widersacherin Carole Baskin zu 22 Jahren Haft verurteilt.

Staffel 1 der erfolgreichen Netflix Doku erklärte den Zwist zwischen den beiden Großkatzen-Fans. Auf der einen Seite: Joe, der mit einem Privat-Zoo, Zucht und Handel von Großkatzen, sowie einem extravaganten Lebensstil auf sich aufmerksam machte. Auf der anderen: Carole Baskin, die sich dem Schutz von Großkatzen verschrieben hat und Joe stoppen will.

Dabei ging der Zwist zwischen den beiden so weit, dass Joe versucht haben soll, Baskin durch Auftragskiller umbringen zu lassen. Und dieser Vorwurf wurde – laut Gericht – belegt.

Joe beteuert bis heute seine Unschuld.

Neues Urteil – kommt Joe frei?

Bereits im Juli 2021 bestimmte ein Gericht, dass das Urteil von Joe Exotic, der bürgerlich Joseph Allen Maldonado-Passage heißt, kürzer hätte ausfallen müssen. Angeklagt war Joe nämlich wegen zwei Auftragsmorden, die Joe angeheuert haben soll – und er erhielt dafür auch zwei Strafen. Allerdings war das Ziel ein und dasselbe und die beiden Auftragsmorde hätten zusammengefasst werden müssen! Dies hätte auch zu einer kürzeren Strafe geführt.

Wie lange – das soll nun in einem Gerichtstermin am 28. Januar festgestellt werden. „Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft meine Verurteilung zurück zieht.“ So der Netflix-Doku-Star direkt aus dem Gefängnis.

Mit einem Freispruch ist allerdings nicht zu rechnen.

