"The Last Of Us" Staffel 2: Wird Bella Ramsey ersetzt?

"The Last Of Us" Staffel 2: Wird Bella Ramsey ausgetauscht?

Für alle, die Bella Ramsey (Ellie) und Pedro Pascal (Joel) in "The Last Of Us" Staffel 1 gefeiert haben. Es gibt gute Neuigkeiten für euch! Die beiden Stars aus der HBO-Serie bleiben uns für die zweite Staffel erhalten.

"The Last Of Us" Staffel 2: Start

Es wurde darüber gemunkelt, ob man die Rolle der Ellie für die zweite Staffel von "The Last Of Us" neu besetzen sollte. Nicht, weil man mit der Leistung von Bella Ramsey nicht zufrieden war, sondern weil einige Bedenken hatten, dass sie für Ellie aus Part 2 zu jung sei. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel gibt es nämlich einen Zeitsprung von fünf Jahren. Ellie ist im zweiten Teil des Video-Games 19 Jahre alt. Bella ist jedoch jetzt gerade auch 19. Ein paar finden zwar, dass sie trotzdem viel jünger aussieht, aber die "The Last Of Us"-Fanbase ist Feuer und Flamme für Bella Ramsey.

Und auch die Serienmacher*innen der Show erzählten in einem Interview: "Wir haben großes Glück, Bella zu haben … und die einzige Möglichkeit, Bella neu zu besetzen, wäre, wenn sie sagte: ‚Ich möchte nicht mehr mit euch arbeiten‘." Staffel 2 von "The Last Of Us" wurde bereits bestätigt, wann wir mit dieser rechnen können, weiß man aber noch nicht.

