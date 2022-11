Teilnahmebedingungen

Die Aktion „Das BRAVO VIP Praktikum powered by REWE“ wird von BRAVO und REWE durchgeführt.

Zur Bewerbung für das VIP Praktikum sind alle Interessenten im Alter von mindestens 15 Jahren bis 19 Jahren berechtigt. Es sind männliche und weibliche Interessenten im gleichen Maße berechtigt, sich für das VIP Praktikum zu bewerben.

Zur Bewerbung geben die Interessenten neben ihren persönlichen Daten eine kreative Begründung, warum sie / er die / der richtige für das VIP Praktikum ist. Ein Foto vervollständigt die Bewerbung und kann direkt im Bewerbungstool hochgeladen werden. Der Bewerber kann im Falle eines Gewinns einen Freund / eine Freundin mit zum VIP Praktikum bringen. Eine Teilnahme ohne Freund / Freundin ist ebenfalls möglich wenn gewünscht. Die persönlichen Daten werden von BRAVO und REWE ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung und zur Zusendung des VIP-Praktikumsvertrags verwendet.

Die VIP Praktika finden vom 11.10.2013 – 13.10.2013 und vom 25.10.2013 – 27.10.2013 jeweils in Berlin und Düsseldorf statt. Insgesamt werden 8 VIP Praktikumsplätze vergeben, Gewinner können einen Freund / eine Freundin zu dem VIP Praktikum mitnehmen. Der Bewerber kann in seiner Bewerbung einen Wunschort und Wunschtermin für das VIP Praktikum angeben. Jeder Gewinner nimmt an einem VIP Praktikum in Berlin oder Düsseldorf zu einem der oben genannten Termine teil. Das VIP Praktikum beginnt am Freitag mit der Anreise zum Praktikumsort. Samstag beginnt das VIP Praktikum um 09.00Uhr. Im Laufe des Tages findet das Meet&Greet mit dem Star statt (Daniele Negroni in Berlin, Lisa Wohlgemuth in Düsseldorf). Sonntags findet ein REWE Event statt (Flughafenführung in Düsseldorf und Madame Tussauds Besuch in Berlin). Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt des Praktikums von Freitagabend bis Sonntagnachmittag zur Verfügung stehen. Sollte der Gewinner zum Zeitpunkt des Praktikums verhindert sein, besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an dem VIP Praktikum und es wird keine Ersatzleistung gewährt.

Die Kosten für die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn sowie zwei Übernachtungen in Berlin bzw. Düsseldorf für den Gewinner und Freund / Freundin werden von BRAVO und REWE getragen. Bei Teilnehmern unter 18 Jahren muss zusätzlich eine erziehungsberechtigte Begleitperson des Gewinners oder des Freundes / der Freundin mitreisen und an dem Wochenende in Berlin bzw. Düsseldorf vor Ort sein. Diese Kosten werden ebenfalls von BRAVO und REWE getragen. Die An- und Abreise wird auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen durchgeführt. Die erziehungsberichtigte Begleitperson wird nicht an dem VIP Praktikum teilnehmen.

Eine BRAVO und REWE-Jury werden die Gewinner unter Ausschluss des Rechtsweges auswählen. Bewerbungsschluss ist der 11.09.2013. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt 1 – 2 Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist. Im Anschluss an die Benachrichtigung muss BRAVO und REWE unverzüglich eine Einverständniserklärung der Eltern vorgelegt werden, sofern die Gewinner unter 18 Jahre sind. Außerdem muss ein Praktikumsvertrag des Bewerbers und des begleitenden Freundes unterschrieben werden und bei Praktikanten unter 18 Jahren ebenfalls jeweils von den Eltern unterschrieben werden. Wird der Praktikumsvertrag in der darin festgelegten Frist nicht unterschrieben zurückgesandt, behalten sich BRAVO und REWE vor, einen anderen Gewinner zu benennen.

Alle Bewerber und deren Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass das VIP Praktikum selbst durch BRAVO und REWE bzw. einer beauftragten Agentur begleitet wird und ohne Anwesenheit der Erziehungsberechtigten erfolgt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Bauer Media Group und der REWE Markt GmbH sowie deren Angehörige.

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der Bauer Digital KG.

Hamburg, August 2013