“Teen Wolf”-Star Tyler Posey: "Ich will ein Vorbild sein!"

Der mittlerweile aber 31-Jährige schwärmte gegenüber BRAVO.de:

“Die Rolle hat mir so viele Möglichkeiten im Leben und in meiner Karriere geschenkt. Ich bin nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur, Produzent und Schreiber gewachsen. ‘Teen Wolf’ hat mir alle Türen geöffnet und dafür kann ich mich glücklich schätzen. Es hat mein Leben verändert.”

Jetzt will der US-Star sein Glück mit anderen teilen. Statt sich auf seinem Erfolg auszuruhen, sehnt sich Tyler Posey danach, der Welt etwas Gutes zu hinterlassen.

Er erklärte im Interview: “Ich habe in meinem Leben schon mit vielen Verlusten klarkommen müssen. Ich musste schon in jungen Jahren mit meiner Berühmtheit klarkommen. Ich habe vieles erlebt und die Erfahrungen will ich an andere weitergeben.”

Posey ergänzte mit einem Lächeln: “Ich will gerne eine Inspiration für die Welt sein. Ich will anderen Menschen zeigen, dass sie perfekt sind, so wie sie sind. Wir sind alle gleich. Durch meinen Beruf habe ich die Möglichkeit, als Vorbild zu fungieren. Diese Rolle will ich gerne in Zukunft mehr ausfüllen.”