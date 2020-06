"Oh I had the time of my life and I never felt this way before" – zu dieser Filmmusik haben wir direkt die Hebefigur von Frances Houseman, auch Baby (Jennifer Grey) genannt und Johnny Castle (Patrick Swayze)! Die Szene ist das Symbolbild für einen der erfolgreichsten Filme und eins der schönsten Liebespaare aller Zeiten: "Dirty Dancing"!