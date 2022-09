Taddl verrät Baby-Geschlecht im Live-Stream

Taddl wird Vater eines kleinen ...

Vor einigen Monaten droppt Taddl, dass seine Verlobte schwanger sei! Nun sind Taddl und seine große Liebe Selly ca. 1,5 Monaten verheiratet und das Baby kommt bald zur Welt. Lange dauert es nicht mehr, bis die beiden ihre Tochter in den Armen halten können. Ja, richrtig gelesen! Taddl und seine Frau erwarten ein kleines Mädchen. Das hat der Rapper und Streamer gestern in seinem Live-Stream auf der Plattform Twitch verkündet. Der Live-Stream wurde leider nicht gespeichert. Doch die Freude in T's Augen, als er von seiner bevorstehenden Rolle als Vater gesprochen hat, war wunderschön. Er redete mit seinem Chat über die vielen Veränderungen in seinem Leben und wie glücklich er aktuell mit allem ist. Doch was hat er noch so alles mit seinen Zuschauer*innen geteilt?

Taddl und seine Frau ergänzen sich sehr gut

Taddl sprach über das Thema Kinder-Erziehung und wie er dazu steht. " ... man kann eh nicht alles richtig machen. Man kann nur versuchen, so aufmerksam und wachsam wie möglich zu sein", so T. "Aber ich habe auch einen sehr aufmerksamen und achtsamen Menschen an meiner Seite. Und ich glaube, wenn wir das im Team versuchen und wir beide unser Bestes geben, dann kann da gar nicht so viel schief laufen", fügte er hinzu. Weiterhin beschrieb er, dass seine persönlichen Stärken und Schwächen und die seiner Frau gut zusammenpassen. "Wir ergänzen uns da sehr gut", so Taddl. Man merkt, die Vorfreude ist groß und das ist wunderbar! Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste! 😻 🍀

