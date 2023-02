"Stranger Things"-Star ist sauer: "Er war ein Idiot!"

"Stranger Things": Genervt von IHM?

Die 4. Staffel von "Stranger Things" wurde in zwei Teile aufgesplittert und beide waren wahnsinnig gut! Die Duffer-Brüder sind nach wie vor an der fünften und letzten Staffel dran. Wann wir diese streamen können steht noch in den Sternen. Fakt ist jedoch, dass die "Stranger Things"-Reise schneller vorbei ist, als uns lieb ist. Doch schauen wir kurz auf Staffel 4 zurück. Dort gibt es eine Szene, in der Schauspieler Finn Wolfhard das Verhalten seines Charakters Mike Wheeler besonders blöd fand. 😳 Doch welche Szene meint er?

_____

Es war herzzerreißend!

In einem Interview spricht er über die Szene, in der sein besten Freund Will Byers (Noah Schnapp) ihm direkt seine Gefühle gestanden hat. Und geoutet hat er sich auch damit. Aber Mike hat es in dem Moment einfach nicht geschnallt und total unsensibel reagiert! "Mike ist ein Idiot. Er hat es einfach nicht verstanden. Er ist manchmal so planlos. Er war eine herzzerreißende Szene, als Will neben Mike im Auto weinte.

Ich dachte mir nur, wie kann man das nicht merken, dass sein Kumpel gerade so sehr am struggeln ist. Aber ich versuche den Charakteren, welche ich spiele, immer zu verzeihen", so Finn Wolfhard. Ich glaube, die Szene hat uns alle ein bisschen im Herzen wehgetan. Aber wer weiß, vielleicht bekommt Mike die Chance, das Ganze in der 5. Staffel wiedergutzumachen und ein besserer Freund zu sein. 😊

