"Stranger Things": Charlie Heaton wurde eiskalt gestrichen!

"Stranger Things": Ohne Jonathan Byers?

Seit 2016 gehört "Stranger Things" zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix. Weltweit kommt die Serie richtig gut an! Und die Hauptdarsteller*innen hatten aufgrund der Show große Durchbrüche. Finn Wolfhard, der in der Show die Rolle des Mike Wheeler verkörpert, hat nun in einem aktuellen Interview etwas vom "Stranger Things"-Set erzählt, was sich eigentlich unglaublich anhört. Er droppte tatsächlich, dass Charlie Heaton eiskalt gestrichen wurde! Aber halt, wie genau meint er das?

Alle waren so genervt von ihm!

Charlie Heaton ist bei "Stranger Things" für die Rolle des Jonathan Byers bekannt. Er ist seit Season 1 bei der Show dabei, aber es gab tatsächlich eine Szene, aus der er gestrichen wurden! 😳 Das Ganze war in der zweiten Staffel. Die Situation war wie folgt: Die Familie Byers und ihre Liebsten waren bei den Byers zu Hause und Schauspieler Joe Keery, der Steve Harrington spielt, war gerade dabei seine Rolle zu spielen und seinen Text zu sprechen, da brach Charlie in Tränen aus! Vor Lachen! Dabei hatte Joe Kerry nur den Satz "Die Deutschen". Diese kurze Szene musste aber ein One-Take sein und da Charlie immer lachte, mussten sie die Szene immer und immer wieder drehen.

Die Crew, seine Schauspiel-Kollegen und die Duffer-Brüder, alle waren irgendwann alle ganz schön genervt davon und deswegen wurde Charlie Heaton kurzerhand aus der Szene gestrichen. "Wir sagen einfach, Jonathan war zu dem Zeitpunkt im Badezimmer. Auf der Toilette oder so was", so die Duffer-Brüder. Und so haben sie den Schauspieler wirklich aus der Szene gestrichen! "Von all den Leuten am Set kann man niemanden so schnell zum Lachen bringen wie ihn", ergänzte Finn Wolfhard im Interview.

