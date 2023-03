"Stranger Things"-Star Grace Van Dien: Beendet Karriere!

"Stranger Things" war ein riesiger Erfolg für sie

Die vierte Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" hat uns alle begeistert. Viel Action, ein brutaler Bösewicht mit starken Kräften und viele neue Charakter wurden vorgestellt. Eine der neuen Charaktere war zum Beispiel die High School Schülerin Chrissy Cunningham (Grace Van Dien). Sie baute eine süße Verbindung zu Serien-Liebling Eddie Munson (Joseph Quinn) aufgebaut. Doch leider wurde nicht mehr aus den beiden ...

Nichtsdestotrotz hat Schauspielerin Grace Van Dien durch diese Rolle viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl es sich "nur" um eine Nebenrolle bei "Stranger Things" handelte. Doch was für Karrierepläne hat die 26-Jährige nun? In einem aktuellen Statement hat sie nun erzählt, dass sie Schauspielerei wegen einer Sache komplett an Nagel hängen möchte! 😳