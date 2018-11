„Stranger Things“-Star in Deutschland – hier kannst du ihn treffen!

Normalerweise halten sich die „Stranger Things“-Schauspieler wie Millie Bobby Brown und Co. hauptsächlich in den USA auf. Doch jetzt könnt ihr einen der Hauptdarsteller in Deutschland treffen!

Noah Schnapp kommt nach Dortmund

Spätestens durch die Rolle des liebenswürdigen „Will Byers“ in der angesagten Netflix-Serie „Stranger Things“ ist Noah Schnapp (14) innerhalb kürzester Zeit zum Weltstar geworden. Normalerweise ist er eher in New York anzutreffen, wo Noah mit seiner Familie lebt. Doch jetzt kommt der Schauspieler nach Deutschland! Bereits am kommenden Wochenende habt ihr die Chance, den 14-Jährigen endlich auch mal live und in Farbe zu sehen. Wann, wie und wo? Bei der Comic Con am 1. und 2. Dezember in den Dortmunder Westfalenhallen! Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wird Noah Schnapp dort auf euch warten, um mit euch zu quatschen und Selfies zu machen! Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Ticket kaufen (gibt’s für Kinder bereits ab 10 Euro!) und nach Dortmund cruisen!

Diese Stars könnt ihr auch treffen

Außer Noah Schnapp sind noch jede Menge andere Stars auf der Comic Con anzutreffen. Neben vielen „Game Of Thrones“-Darstellern wie Gwendoline Christie („Brienne von Tarth“), Jack Gleeson („Joffrey Baratheon“) und Lena Headey („Cersei Lennister“) könnt ihr auch „Riverdale“-Darstellerin Hayley Law („Valerie Brown“) und Special Guest Chuck Norris live treffen! Zusätzlich kommen viele Synchronsprecher und Cosplayer vorbei – es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ihr der Comic Con einen Besuch abstattet. Das einzige, was ihr noch wissen solltet: Wenn ihr ein Foto mit euren Stars oder ein Autogramm von ihnen haben wollt, müsst ihr nochmal extra in die Tasche greifen. Noah Schnapp lässt sich schon für verhältnismäßig günstige 55 Euro mit euch zusammen ablichten, für ein Autogramm von Chuck Norris müsst ihr dafür satte 126 Euro hinblättern...

