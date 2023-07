„Stranger Things“ Staffel 1 bis 4 Logik-Fehler 🫠 Diese 10 Dinge ergeben keinen Sinn!

Als die Kids in der vierten "Stranger Things" Staffel in der Schattenwelt landen, erfahren sie, dass die Zeit hier eingefroren wurde: Und zwar in dem Moment, in der Elfie (Millie Bobby Brown) in der ersten Staffel die Verbindung zum Upside Down aufnahm.

Deshalb sieht Nancys (Natalia Dyer) Zimmer in der Schattenwelt so aus, wie in Staffel 1, als wir es das erste Mal sahen. Okay – Aber diese Erklärung wird nicht logisch fortgesetzt!

Keinen Sinn ergibt nämlich die Tatsache, dass die Schattenwelt-Version von Eddies (Joseph Quinn) Wohnwagen im selben Zustand ist, wie in der realen Welt zum gleichen Zeitpunkt...