Stimme ab: Was ist dein Sommer-Hit des Jahres?

Sommer: Der perfekte Song 2019

Der Sommer 2019 neigt sich schon wieder dem Ende zu – doch wir blicken auf ein paar tolle heiße Tage mit geiler Musik zurück! Und jetzt bist du gefragt: Welchen Song hast du dieses Jahr am meisten gehört? Zur Auswahl stehen der freche Party-Song "Loco Contigo" von DJ Snake, J. Balvin und Tyga; Ohrwurm Cross Me von Ed Sheeran gemeinsam mit Chance The Rapper und PnB Rock; der Mega-Newcomer Hit "It's You" in dem der Kanadier Ali Gatie uns sein Herz ausschüttet. Außerdem kannst du für Iliras neueste Single "Pay Me Back" stimmen, die eine Hommage an ihr großes Vorbild Britney Spears beinhaltet – hör mal genau hin, das Girl hat's drauf! Was sie uns übrigens auch in unserem YouTube-Video bewiesen hat … Mit dabei zum Abstimmen ist auch Hit-Maschine Jason Derulo mit seinem Sommer-Song "Mamacita" (feat. Farruko); der deutsche DJ mit Worldwide-Sound Robin Schulz und sein Track "All This Love" (feat. Harloe). Auch Jaden Bojsen darf bei unserem Voting nicht fehlen! Sein Hit "Fall For Love" (feat. Jake Reese) lief im Radio diesen Sommer schließlich rauf und runter! Und zu guter Letzt stehen natürlich noch Shawn Mendes und Camila Cabello mit ihrem Wahnsinns-Liebessong "Señorita" zur Wahl. Wer soll gewinnen? It's up to you!

Vote für deinen Sommer-Song 2019

Jetzt ist deine Meinung gefragt: Was ist dein abosluter Lieblings-Sommer-Hit des Jahres? Welchen Song hast du am liebsten am Strand, in den Schulferien oder zu Hause im Garten am liebsten beim Chillen gehört? Stimm' ab.

