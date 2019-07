BRAVO Hits 106: Die perfekte Sommer-Playlist!

Am kommenden Freitag, dem 26. Juli, erscheint endlich die neue BRAVO Hits 106 mit den geilsten Sommer-Hits des Jahres! Hol sie dir – und ab in den Urlaub!

BRAVO Hits 106: Stars des Sommers

Du fährst in den Urlaub, zum See oder willst bei den heißen Temperaturen einfach nur zu Hause auf der Couch chillen, um keinen Sonnenbrand zu bekommen? Kein Problem, wir haben die perfekte Sommer-Playlist für dich zusammen gestellt! Die geilsten Hits zum Feiern, Chillen oder als Motivation befinden sich auf der neuesten Ausgabe der BRAVO Hits! Am kommenden Freitag, den 26. Juli erscheint sie – und wird nicht nur als CD verfügbar sein, sondern auch bei Amazon Music und im BRAVO Shop ! Neben Shirin David, Lil Nas X, Shawn Mendes und Camila Cabello oder Rap-Queen Juju findest du auch unseren BRAVO Hits Community Track: Billie Eilish mit "Bad Guy". Viel Spaß beim Anhören!

BRAVO-Hits 106: Sommer-Playlist

44 Mega-Hits befinden sich auf der CD – hier siehst du die gesamte Tracklist:

CD1:

1. Shawn Mendes Feat. Camila Cabello – Senorita

2. Sarah Connor – Vincent

3. Pedro Capó & Farruko – Calma (Remix)

4. Alvaro Soler – La Libertad

5. Ava Max – So Am I

6. Lil Nas X – Old Town Road

7. Adel Tawil Feat. Peachy – Tu M`appelles

8. Alec Benjamin – Let Me Down Slowly

9. Max Giesinger – Die Reise

10. Zara Larsson – All The Time

11. Mabel – Mad Love

12. Dermot Kennedy – Outnumbered

13. Malik Harris – Like That Again

14. Mark Forster – 747

15. The BossHoss Feat. Mimi & Josy – Little Help

16. OneRepublic – Rescue Me

17. DJ Khaled Feat. SZA – Just Us

18. Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta & Afro Bros Ft. Daddy Yankee & Natti Natasha – Instagram

19. Justin Jesso & Nina Nesbitt – Let It Be Me

20. Kaan, Snoop Dogg & Eleni Fureira – Sirens

21. Leon Machere & Kay One Feat. Tilly – Portofino

22. Juju Feat. Henning May – Vermissen

CD2:

1. Kygo & Whitney Houston – Higher Love

2. Billie Eilish – Bad Guy

3. Younutus, Janieck & Senex – Narcotic

4. Meduza – Piece Of Your Heart

5. Robin Schulz Feat. Harloe – All This love

6. Miley Cyrus – Mothers Daughter

7. Avicii – Heaven

8. P!nk Feat. Cash Cash – Can We Pretend

9. VIZE Feat. Laniia – Stars

10. LUM!X Feat. Gabry Ponte – Monster

11. Felix Jaehn – Love on Myself

12. Martin Garrix Feat. Macklemore & Patrick Stump – Summer Days

13. R3hab & A Touch Of Class – All Around The World

14. David Guetta Feat. Raye – Stay (Don't Go Away)

15. Lost Frequencies & Aloe Blacc – Truth Never Lies

16. The Chainsmokers Feat. Bebe Rexha – Call You Mine

17. Tom Gregory – Small Steps

18. Jaden Bojsen – Fall For Love

19. Alle Farben Feat. Jordan Powers – Different For Us

20. Alma – Lonely Night

21. Bastille – Another Place

22. Shirin David Feat. Maître Gims – On Off

