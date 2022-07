Stefanie Giesinger bestätigt Trennung von Marcus Butler: "Ich WAR in einer Beziehung!"

Stefanie Giesinger und Marcus Bulter: Trenungsgerüchte seit Wochen!

Nachdem Stefanie Giesinger im Jahr 2014 bei „Germany’s Next Topmodel“ gewann, wanderte sie blitzschnell an die Spitze der deutschen Influencer-Elite. Kurz darauf fing sie außerdem an, den britischen YouTuber Marcus Butler zu daten und die zwei ließen die Fan-Herzen mit gemeinsamen Turtel-Auftritten auf dem roten Teppich und cuten Couple-Posts schmelzen. Vor kurzem dann der Schock: Steffi löschte alle gemeinsamen Insta-Bilder der beiden… Das heißt nichts Gutes! Die Fans waren sich sicher, dass es zwischen den zwei Social-Media-Stars kriseln muss. Außerdem trat Steffi plötzlich ganz anders und laut ihren Follower*innen „befreiter“ auf und das Model likte Kommentare auf Instagram, in denen ihre Anhänger*innen schrieben, dass ihr das neue Single-Dasein gut steht.

Am 15.05. postete Steffanie Giesinger dann auch noch ein Schmuse-Bild mit einem Mann, der ganz offensichtlich nicht Marcus Butler ist! Kurze Zeit darauf kam dann aber auch schon die Auflösung, dass es sich nicht um ihren neuen Partner, sondern um den Sänger Emilio Sakraya handelt, in dessen Musikvideo zu seinem Song „Ausmacht“ sie mitspielte. Ein letztes bisschen Hoffnung blieb den Fans, die Stefanie und Marcus shippen, also noch… Bis jetzt!

So offen war sie noch nie: Stefanie Giesinger will sich als Single ausleben

In einer neuen Folge von dem Format „Back Stage“ der Dating-Plattform „Bumble“ findet Steffi klare Worte über ihre Beziehung und den aktuellen Stand. Mit einem fröhlichen: „Hot Girl Summer incoming“ beginnt Steffi das Video direkt mit einem klaren Single-Vibe. Außerdem findet sie: „Es ist cool, wenn ne Frau sagt: ‚Ich möchte meine Sexualität für mich ergreifen und ich möchte damit spielen und möchte irgendwie was Körperliches erleben‘. Und diese Phase hätte ich auch gerne mal in meinem Leben. Die hatte ich tatsächlich noch nicht, weil ich mit 18 in eine Beziehung kam und dann sieben Jahre in einer Beziehung war, und ich bin jetzt erst so, dass ich sage: Wie zur Hölle funktioniert ein One Night Stand eigentlich?“ Ups! Das ist eine Ansage!

Die Gerüchte um eine Trennung von Marcus Butler festigen sich damit wie nie zu vor! Einen Grund zur Traurigkeit gibt es allerdings trotzdem nicht. Steffi erklärt feierlich „I am the one for myself”, und macht damit klar, dass man auch als unabhängige Single Lady glücklich und zufrieden sein kann! You Go Girl! ✨

