Steckbrief: Luca Hänni

Mottoshow Eins - Hammer Hits: "The A Team" von Ed Sheeran

Mottoshow Drei - Herzenssongs für Dich: "Use Somebody" von Kings Of Leon

Mottoshow Fünf - Solo und Duette: "Hero" von Enrique Iglesias zusammen mit Joey Heindle und Solo "You And Me (In My Pocket)" von Milow

Mottoshow Sieben - Klassik, Pop und Rock: "Beautiful People" von Chris Brown feat. Benny Benassi, "Chasing Cars" von Snow Patrol und "Eisener Steg" von Philipp Poisel

Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de