Steckbrief: Jesse Ritch

Mottoshow Zwei - Party Hits: "Yeah 3x" von Chris Brown

Mottoshow Vier - Ab in den Süden: "Danza Kuduro" von Lucenzo feat. Don Omar

Mottoshow Sechs - Unplugged - Nackte Tatsachen gegen Power-Songs: "Breathing" von Jason Derulo und "Breathe Easy" von Blue

Halbfinale: "Die Erste Träne" von Bisou, "Every Breath You Take" von The Police und "Unbelievable" von Craig David

» Alle News und Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" und den Kandidaten findest Du hier!

Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de