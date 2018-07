Steckbrief: Jennifer Lawrence

Der "Tribute von Panem"-Star hautnah: Check hier alle Infos zu Jennifer Lawrence!

Alle Facts zu Jennifer Lawrence

Geburtstag: 15. August 1990

Geburtsort: Louisville, Kentucky

Geschwister: Ben und Blaine Lawrence

Ihr Spitzname: Jen

Ihr Sternzeichen: Löwe

Ihre Augenfarbe: grün

Ihre Haarfarbe: dunkelblond

Größe: 1,70 m

Ihre Hobbies: Basketball, Sport

Filme/Serien, in denen Jennifer mitgespielt hat:

Jennifer Lawrence in "Die Tribute von Panem". © Studio Kanal

2006: "Company Town"

2006: "Monk" (Serie, 1 Folge)

2007: "Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen" (Serie, 1 Folge)

2007: "Not Another High School Show"

2007–2008: "Medium – Nichts bleibt verborgen"

2007-2009 "The Bill Engvall Show" (Serie, 23 Folgen)

2008: "Garden Party"

2008: "The Poker House"

2008: "Auf brennender Erde"

2009: "Devil You Know"

2010: "Winter’s Bone"

2011: "Der Biber"

2011: "X-Men: Erste Entscheidung"

2011: "Like Crazy"

2012: "Die Tribute von Panem – The Hunger Games"

2012: "House At The End Of The Street"

So wurde Jennifer bekannt:

Jennifer Lawrence wusste schon sehr früh, dass sie Schauspielerin werden wollte. Bereits mit 14 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach New York, um dort ihren Traum zu verwirklichen. Ihr Debüt war eine kleine Nebenrolle im Fernsehfilm "Company Town" im Jahr 2006. 2008 spielte sie neben Charlize Theron und Kim Basinger im Spielfilm "Auf brennender Erde" und wurde bereits für diese Rolle mit einem Preis für die beste Nachwuchs-Schauspielerin auf den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet. In den nächsten Jahren war sie in weiteren Film- und Fernsehrollen zu sehen.

Ihren absoluten Durchbruch schaffte Jennifer Lawrence 2010 mit der Hauptrolle im Kinodrama "Winter's Bone". Für diese Rolle wurde sie sogar für den Oscar und den Golden Globe nominiert. 2011 war sie neben Jodie Foster und Mel Gibson in der Tragikkomödie "Der Biber" und im Film "X-Men: Erste Entscheidung" zu sehen. 2012 spielt sie nun als "Katniss" die Hauptrolle in "Die Tribute von Panem" und wird in dem Horrorfilm "The House In The End Of The Street" auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

