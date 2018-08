Stars und ihre Eltern!

Britney Spears! Britney wuchs gemeinsam mit ihren Eltern Jamie und Lynn, ihrem älteren Bruder Bryan und ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn in Louisiana auf! Bereits als Kind meldetet ihre Mum sie bei Talent-Wettbewerben und in Werbeagenturen an und verschaffte Brit erste Job. Im Alter von zehn Jahren zog Brit dann mit Lynn und ihrer kleinen Schwester nach New York und begann dort ihre Karriere. Nach ihrem Durchbruch kümmerte sich Mama Lynn um Britneys Termine und begleitete sie auf fast jede Veranstaltung!