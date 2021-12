Star-Konter, die Hater*innen zum Schweigen brachten

Im Jahr 2014 hat Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga es gewagt, ein wenig zuzunehmen! Was für eine Dreistigkeit! 😨 Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis die Hater*innen und „Fans“ sie wegen dieser unfassbaren Aktion kritisiert haben. Fans sind wirklich das Beste, was man sich wünschen kann. 😂 Ein wirklicher Fan hat sich zwischen all den Hate-Kommentaren und Body-Shaming hervorgetan und sich an die erboste Masse gewendet: „An jede*n, der*die sagt, Gaga sei fett: Traut euch doch, jetzt ein Foto von eurem Bauch und Beinen zu posten.“ Doch die Lady muss man nicht verteidigen. Sie antwortete auf diese Aufforderung mit einem ziemlich classy Kommentar: „Ich bin lieber fett als oberflächlich.“ Genau!