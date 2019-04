Star-DJ im künstlichen Koma

Paul van Dyk: Schwerer Bühnenunfall

Ein schwerer Sturz von der Bühne hatte schlimme Folgen für den Star-DJ Paul van Dyk. Im Februar 2016 fiel der 47-Jährige während eines Auftritts beim „A State Of Trance“-Festival in Utrecht von der Bühne. Ganze sechs Meter stürzte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Matthias Paul heißt, aufgrund einer fehlerhaften Bühnenkonstruktion in die Tiefe. Dabei verletzte der gebürtige Brandenburger sich schwer: Er zog sich einen doppelten Bruch der Wirbelsäule und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Sein Zustand war so kritisch, dass die Ärzte sich im Krankenhaus dazu entschieden, ihn ins künstliche Koma zu versetzen.

Er konnte weder laufen, noch sprechen

Was für Paul van Dyk folgte, war ein langer und harter Genesungsprozess. Er musste sogar einige Zeit im Rollstuhl verbringen und das Laufen wieder neu lernen! Auch das Sprechen fiel ihm in der ersten Zeit nach dem Unfall schwer. Deshalb hatte er Angst, vielleicht nie wieder Musik machen zu können! Doch er gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Leben: „Musik mache ich mein ganzes Leben. Das ist ein Teil von mir. Und es war mein Ziel, wieder dahinzukommen“, sagte der 47-Jährige gegenüber „rbb24“. An den Unfall selbst könne Paul van Dyk sich nicht mehr erinnern, wie er später im Interview verriet. Sein Erlebnis verarbeitete er in seinem Buch „Im Leben bleiben“. Heute steht der DJ und Produzent wieder auf der Bühne, wenn auch nicht mehr so oft wie früher.

