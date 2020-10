Instagram-Stalking: Wem solltest du folgen?

Wissen ist Macht, so ist das im echten, wie auch im virtuellen Leben, überall da wo man seine Augen und Ohren hat, bekommt man etwas mit. Auch wenn viele Insta-Posts auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, fügt sich irgendwann alles zu einem Bild zusammen! Deshalb ist es wichtig, gut vernetzt zu sein, also folge vielen Leuten aus deinem Umfeld, auch wenn sie auf den ersten Blick garnicht interessant für dich wirken, irgendwann zahlt sich ein gut organisiertes Stalking-Netzwerk aus – versprochen. Die wichtigsten Einblicke von einer bestimmten Person, bekommt man meist nicht von ihr selbst, sondern von ihren Freunden 😉 Also, folge ebenfalls den Leuten, mit denen deine Person X am meisten abhängt.

Mit diesen Tricks wirst du zum Profi-Stalker

Um immer Up to Date zu sein, gibt es einige Stalking-Tricks. Instagram merkt von alleine, wer für dich besonders interessant ist und spielt dir diese Personen bevorzugt aus. Die Story einer Person dessen Profil du regelmäßig besuchst, wird dir z.B. viel weiter vorne angezeigt, als eine Story von jemandem dessen Beiträge du nicht likest. Um bestens informiert zu sein, kannst du aber die Push-Benachrichtigungen für Beiträge, Storys und Live-Videos bestimmter Personen aktivieren. So wirst du direkt benachrichtigt, sobald die Person etwas postet. Undercover-Stalker aufgepasst: Wenn eine Person nicht wissen soll, dass ihr ihre Instagram-Story geschaut habt ODER es so rüberkommen soll, als würdet ihr euch überhaupt nicht für die Person interessieren, gibt es die Möglichkeit, Instagram Stories heimlich zu gucken!

So helfen dir Markierungen, Locations und Tags beim Stalken

Achte besonders auf Markierungen, Locations und Tags – die können aufschlussreicher sein als du denkst. Wenn Person X einen Ort markiert, kannst du in der Location-Story ganz easy nachschauen, wer zur selben Zeit am selben Ort war und sich über den Weg gelaufen ist.Vielleicht bist du beim nächsten Mal ja auch zufällig da, jetzt weißt du zumindest wo du bestimmte Leute antriffst. Das gleiche System funktioniert übrigens auch bei Hashtags! Wenn du jemanden auf Instagram stalkst, solltest du immer auch ein Auge auf dessen Markierungen haben. Dort erfährst du viel über Freunde, Hobbys, Schule etc.

Stalking-Fail: Versehentlich geliked – was tun?

Ohhh NO, beim scrollen durch das Profil hast du versehentlich ein super altes Bild geliked, was machst du jetzt? Kannst du den Like heimlich wieder löschen? Nein, auf keinen Fall solltest du den Post entliken, und der Person entfolgen oder sie gar blocken! Lass einfach alles so wie es ist, zwar weiß derjenige dann, dass du auf seinem Profil rumgeschnüffelt hat, aber nicht warum. Sieht sie jedoch den Like in den Benachrichtigungen und entdeckt dann, dass du das Bild entliked oder sie selbst sogar blockiert hast, ist jedem klar, dass es ein Stalking-Fail war und du blamierst dich! Tipp: Am Anfang bis ganz nach unten scrollen, dann den Flugmodus schalten und genüsslich stalken! Dann kann sogar beim Zoomen nichts passieren 😍

