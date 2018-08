"Soy Luna": Kommt die 3. Staffel zurück ins TV?

Fans fordern, dass die 3. Staffel von "Soy Luna" zurück ins TV kommt

Trotzdem wollen sich die treuen Zuschauer damit nicht abfinden. Auf dem YouTube-Kanal von Disney schreiben manche zum Beispiel: "Ganz ehrlich, ich bin gerade so sauer. Ich habe mich so doll auf die dritte Staffel gefreut und jetzt kann ich "Soy Luna" nicht mehr im TV gucken" oder "Eine Frage: Wie sollen sich manche "Soy Luna" anschauen, wenn die TV-Ausstrahlung beendet ist und sie die App nicht herunterladen können? Ihr habt einen Fehler! Aber einen gewaltigen!" Deshalb haben Fans nun im Internet eine Aktion gestartet, um "Soy Luna" zurück ins Fernsehen zu holen. Auf Instagram, YouTube und Co. verbreiten sie die Aktion #SomosLunaAlemania, also "Wir sind Luna". Ob sie damit den Disney Channel wirklich umstimmen und die Serie wieder ins TV bringen können, bleibt abzuwarten. Eine vierte Staffel ist angeblich aber nicht mehr geplant … Wünschst du dir "Soy Luna" auch zurück ins Fernsehen? Stimm bei unserer Umfrage ab!

