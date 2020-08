Update: 14. März 2018

"Soy Luna Live": Diese Songs stehen auf ihrer Setlist

Ab morgen starten die "Soy Luna Live"-Shows in Deutschland! Wir haben für euch herausgefunden, welche Songs in welcher Reihenfolge gespielt werden: Nach einem aufregenden Intro startet die Show gleich mit einem der beliebtesten Songs "Alas", gefolgt von "Siempre Juntos" und "Prófugos" mit dem gesamten "Soy Luna"-Cast. Danach gibt es ein Solo von Hauptdarstellein Karol Sevilla mit ihrem Song "La vida es un sueño". Und mit diesen Songs geht es weiter:

Invisibles – Simón, Matteo und Pedro

Sobre ruedas – Luna, Ámbar, Delfina, Jim und Yam

Siento – Matteo

Mírame a mí – Ámbar

Eres – Luna, Simón und Matteo

Chicas así – Ámbar und Delfina

Valiente – Luna und Simón

Linda – Simón, Matteo und Pedro

Música en ti – Luna

I'd Be Crazy – Simón, Matteo, Ramiro und Pedro

A rodar mi vida – Jim, Yam und Ramiro

Sólo para Tí – Luna

Catch Me If You Can – Ámbar

Qué más da – Luna und Matteo

Allá Voy – Matteo

Yo quisiera – Simón

Un destino – Luna, Simón, Matteo und Pedro

Zum Schluss gibt es noch zwei Songs vom ganzen "Soy Luna"-Cast: "Valiente" aus der zweiten Staffel und "Vuelo". Als Zugabe spielen die "Soy Luna"-Stars meistens noch einmal "Alas" und "Spiempre Juntos" – einer hammer Show steht also nichts im Weg!

Du kannst von "Soy Luna" nicht genug bekommen? In unserer aktuellen Ausgabe ist Luna aka Karol Sevilla auf dem Cover und spricht über ihre Pläne nach der Serie und das Leben im Rampenlicht …

1. "Soy Luna Live": Diese Stars sind dabei

Das Besondere an der "Soy Luna Live"-Tour: Der ganze Serien-Cast ist dabei! Neben den Hauptdarstellern Karol Sevilla und Ruggero Pasquarelli siehst du also auch Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martinez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge Lopez, Ana Jara, Lionel Ferro und Gaston Vietto auf der Bühne.

Ein Beitrag geteilt von Valentina Zenere (@valentinazenere) am Jun 15, 2015 um 2:40 PDT

2. "Soy Luna Live"-Rollschuhzauber

"Soy Luna" ist die erste Telenovela auf Rollschuhen, die auch eine Kombination aus Drama und Komödie ist. Auch auf der Bühne werden die Serien-Helden in Rollschuhen zu sehen sein. Mit ausgefallenen Choreografien und deinen Lieblingssongs aus der Serie wollen sie dich bezaubern.

3. "Soy Luna"-Fans sind die Besten

Im Intervie schwärmt Karol Sevilla regelmäßig davon, wie sehr sie ihre Fans liebt. Eine Sache gefällt ihr dabei besonders: "Ich liebe den Support auf unseren Social-Media-Kanälen, da sind unsere Fans sehr treu und engagiert! Vor allem bringen sie mich immer damit zum Lachen, wenn sie verschiedene Hashtags oder Kosenamen für die Charaktere von 'Soy Luna' finden, vor allem bei Paaren wie #Lumón, #Lutteo oder #Gastina. Es ist großartig zu sehen, dass sie zu hundert Prozent hinter der Show stehen!"

4. Karol Sevilla: Trotz Hype nicht abgehoben!

"Luna"-Darstellerin Karol Sevilla ist trotz des Erfolges von "Soy Luna" nicht abgehoben. Das hat sie vor allem ihrer Mama zu verdanken, die sie immer begleitet. Sie sagt ihr immer, dass sie nie vergessen darf, wo sie herkommt. Deshalb erinnert sich Karol immer wieder daran: "Ich bin kein Mädchen, dass aus dem Reichtum kommt. Ich bin ein Mädchen, dass aus der Nachbarschaft kommt." Sie ist sehr stolz darauf, dass sie das von sich behaupten kann!

5. Ruggero Pasquarelli: Dankbar für seine Fans

Auch "Matteo"-Darsteller Ruggero Pasquarelli ist es wichtig auf dem Boden zu bleiben. Er weiß, dass vor allem die Fans für seine Beliebtheit verantwortlich sind und findet: "Wir müssen für unseren Erfolg sehr dankbar sein. Das passiert nicht jedem! Dass wir all diese tollen Dinge erleben haben wir nur den Leuten zu verdanken, die uns immer unterstützt haben." – awww, Rugge! Kein Wunder, dass euch so viele Menschen lieben.

GRACIAS ALEMANIA 🇩🇪 ❤️❤️ Ein Beitrag geteilt von Karol Sevilla🌻 (@karolsevillaofc) am Jun 15, 2017 um 9:12 PDT

6. Karol Sevilla: "Violetta"-Star Tini ist ihr größtes Vorbild!

Wow, das hätten viele sicher nicht erwartet! Auf Instagram sieht man oft, wie sich die "Violetta"-Fans mit den "Soy Luna"-Fans darüber streiten, welche Serie die bessere ist. Dabei gibt es da keinen Grund zu! Karol Sevilla ist nämlich der größte Fan von Martina Stoessel. n der nächsten BRAVO, die am 14. März erscheint" erfährst du dazu mehr …

7. Verletzungen beim Skaten

Autsch! Ja, es stimmt, dass die "Soy Luna"-Stars bei den Proben und ihren Shows auch ab und zu mal hinfallen, vor allem wenn sie sich an neuen Figuren versuchen. Ruggero verrät dazu: "Die Stürze bekommt vor allem mein Hintern zu spüren!" Oh je, aber solange es nichts Ernstes ist, sind wir beruhigt!

8. Pärchen bei "Soy Luna"?

Nicht nur Karol, sondern auch Ruggero findet es lustig, dass Fans die "Soy Luna"-Darsteller so fleißig shippen. Am liebsten mag er #Sitteo, eine Mischung aus Simon und Matteo! Ein schwules Pärchen in "Soy Luna" wär schon irgendwie süß, das sehen wohl auch die Fans so. Im echten Leben ist Ruggero übrigens immer noch mit seiner ehemaligen "Violetta"-Kollegin Cande Molfese zusammen.

9. Die geheime WhatsApp-Gruppe der "Soy Luna"-Stars

Valentine Zenere verriet uns im Interview, dass die "Soy Luna"-Crew auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe hat, die übersetzt "Dirty Group" heißt! So so, was da wohl geschrieben wird? "Unsere Gruppe ist sehr berüchtigt, weil wir darin total witzige Unterhaltungen führen. Wir schreiben da sehr viel Quatsch rein", verrät Valentina. Bei dem Namen können wir uns das auch vorstellen!

10. Tour-Termine "Soy Luna Live"

Du willst deine "Soy Luna"-Stars nicht verpassen? Dann solltest du dir diese Tour-Termine merken:

15.03.2018 (18:00 Uhr), Hamburg, Barclaycard Arena

17.03.2018 (18:30 Uhr), Mannheim, SAP Arena

18.03.2018 (18:30 Uhr), Zürich, Hallenstadion

22.03.2018 (18:00 Uhr), Berlin, Mercedes-Benz Arena

24.03.2018 (17:00 Uhr,) Köln, Lanxess Arena

25.03.2018 (19:00 Uhr), München, Olympiahalle

26.03.2018 (18:00 Uhr), München, Olympiahalle (ABGESAGT!)

29.03.2018 (18:00 Uhr), Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

31.03.2018 (15:00 Uhr), Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

31.03.2018 (19:00 Uhr), Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

01.04.2018 (19:00 Uhr), Frankfurt, Festhalle

05.04.2018 (18:30 Uhr), Wien, Stadthalle (Halle D)

06.04.2018 (18:00 Uhr), Wien, Stadthalle (Halle D)

08.04.2018 (18:00 Uhr), Leipzig, Arena Leipzig