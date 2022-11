So küsst Justin Bieber: Ariana Grande packt aus

Das Knutschbild von Justin Bieber und Ariana Grande ging um die ganze Welt. Wie sich der Kuss für Ari anfühlte, verrät sie hier...

Fast 30.000 Mal wurde dieses Foto retweetet. Kein Wunder! Denn es taucht ja nicht jeden Tag ein Knutschbild von Justin Bieber und Ariana Grande. Es entstand nach einem Konzert von Justin, bei dem Ariana als Voract auftrat. Aber wie kam es zu dem Kuss? Wie hat die Schönheit den Traum aller Girls für sich wahr gemacht?

Alles begann damit, dass der Tag #JustinAndArianaSelfie auf Twitter zum Trend wurde. "Also sagte ich ihm, das müssen wir machen", verriet die 20-Jährige jetzt in einem Interview! Jus war sofort einverstanden. "Ich grinste also in die Kamera - und er küsste mich plötzlich auf die Wange!" Für die süße Sängerin und Schauspielerin erst einmal eine Mega-Überraschung.

"Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich bin einfach aus dem Raum gegangen - ich war plötzlich so schüchtern!" Na klar, dich hat ja auch einer der heißesten Boys der Welt GEKÜSST. "Dann kam Scooter zu mir uns sagte: 'Justin will, dass du das Foto postest.' Ich wollte nicht..."

Aber so ein krasses Bild kann nicht einfach auf dem Handy verschwinden - dachte sich auch Ari und twitterte es dann doch.