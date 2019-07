Snapchat: Mega-Veränderung!

Es gibt eine große Veränderung auf Snapchat! Was euch ab jetzt in der App erwartet, erfahrt ihr hier:

Veränderung auf Snapchat: Creator Shows

Auf Snapchat gibt es immer wieder Neuerungen: Viele Stars fahren total auf die neuen Filter ab und mittlerweile kannst du anderen sogar mit Snapchat helfen! Doch jetzt kommt eine Mega-Veränderung auf euch zu: Die Creator Shows mit Stars wie Arnold Schwarzenegger, Serena Williams, Loren Gray, Baby Ariel und vielen mehr. Was das bedeutet? In Zukunft habt ihr motivierende Ratschläge von euren Stars immer griffbereit. Der Hintergrund: In den letzten Jahren hat sich die Zeit, die User damit verbracht haben, Shows auf Snapchat zu sehen, mehr als verdreifacht. Dieser Erfolg soll natürlich gefeiert werden und ihr weiterhin coolen Content bekommen! Jeder Creator hat sein eigenes perfekt zugeschnittenes Format. Hier erwarten euch Themen wie Fitness, Tanz, Schönheit, Mode, Essen, Motivation oder Horoskope.

Snapchat Creator Show: "Glow Up with Loren Gray"

Eine der Creator Shows auf Snapchat kommt von der Social-Media-Queen persönlich: Loren Gay. In ihrer Show "Glow Up with Loren Gray" gibt die Sängerin feinfühlige Tipps, aber auch Beauty-Tutorials. Ziemlich cool, oder? "Ein positives Gefühl zu vermitteln und sich selbst auszudrücken ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Jetzt habe ich die Möglichkeit, der Snapchat-Community mit meiner Leidenschaft für Make-up zu zeigen, wie wichtig es ist an sich selbst zu glauben. Das war eine unglaubliche Erfahrung”, verrät Loren. Weitere Shows gibt es außerdem von Stars wie: Emma Chamberlain, Rickey Thompson, Baby Ariel, FaZe Banks, Maddie Ziegler, Keke Palmer, Mackenzie Ziegler, Jordyn Jones, Denzel Dion und Chantel Jeffries, Serena Williams, Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart und vielen mehr.

