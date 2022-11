Skurrile Weihnachtsphobien: Trennungsangst vom Smartphone

Früher war es das Monster unter dem Bett oder die Dunkelheit vorm Schlafen gehen, heute jagt einem der schwache Akku oder kein Handyempfang Angst ein. 📵

Ja, richtig gehört. Nomophobie steht nämlich für „No Mobile Phone Phobia“, also der Angst, über das Smartphone nicht erreichbar zu sein. Und das kann an Weihnachten schon mal vorkommen, wenn der Akku wegen der Kälte spinnt oder man die Familie in der Heimat besucht und dort kein Netz hat. 🥶

Aber aufgepasst: Nutze die Weihnachtstage doch als kleine Detox-Kur. Deine Liebsten werden sich über eine Handyfreie-Zeit bestimmt freuen. Und außerdem: Die meisten posten doch an Heiligabend eh nur ihren Weihnachtsbaum. 🌲