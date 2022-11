Skurrile Weihnachtsphobien: Angst vor Bäumen

Also es gibt Leute, die Bäume umarmen, weil ihnen eine heilsame Wirkung nachgesagt wird und dann gibt es die Dendrophobiker*innen. Sie haben eine panische Angst vor Bäumen. 🌳

Menschen, die unter dieser Angststörung leiden, haben teilweise sogar Schiss vor dem Laub der Bäume. 🍂

Doch der absolute Endgegner für Betroffenen sind Wälder! Kaum vorstellbar für die meisten von uns, denn was gibt es Schöneres als ein Winterspaziergang durch den eingeschneiten Wald? Für Dendrophobiker*innen so einiges! Und kleiner Tipp: Der geschmückte Tannenbaum gehört auch nicht zu ihren personal favourites. 🎄