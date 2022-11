Skurrile Weihnachtsphobien: Angst vor der Liebe

„All I want for Christmas is you“, so predigt es uns Mariah Carey jedenfalls jährlich. Doch wenn du bei dem Lied lieber weiterschaltest, Lebkuchenherzen hasst und diese gefühlsduselige Stimmung dir Kopfschmerzen bereitet, dann hast du vielleicht eine Philophobie, also eine panische Angst vor der Liebe. 💔

Dahinter steckt meistens die Sorge, verletzt zu werden oder ein prägendes Erlebnis aus früheren Liebesbeziehungen.

Ein kleiner Rat: Neujahr ist die beste Gelegenheit zu verzeihen. 🍾🎆