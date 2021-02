Sind meine Hoden zu lang?

Ob Hoden oder Penis länger sind, ist bei jedem Jungen anders. Bei jungen Männern sind die Hoden aber wie auf diesem Bild zumeist noch straff und nah am Körper positioniert. Hier kommt allerdings während des Älterwerdens die Schwerkraft ins Spiel, die auch von der Intimzone keinen Halt macht. Denn auch die Haut deines Penis und der Hoden verliert – je älter du wirst – an Elastizität. Tatsächlich kann dieser Prozess, bei dem die Hoden durch die Schwerkraft nach unten gezogen werden, sogar in der Jugend beginnen. Und irgendwann können die Hoden dann auch länger als der Penis sein. Umgangssprachlich kennt man das als Schlepphoden. Das ist aber meist kein Grund zur Sorge und hat – solange deine Eier nicht weh tun oder geschwollen sind – keine gesundheitlichen Auswirkungen. Bei den meisten Männern hängt übrigens der linke Hoden etwas länger. Dafür ist der rechte Hoden hingegen oft der Größere. Denn auch die Größe kann unterschiedlich sein und ist ebenso kein Grund zur Sorge. Tipps gegen hängende Hoden, die im Internet rumgeistern, wie

Enge Unterwäsche tragen

Vitamine oder Hormone schlucken

Weniger Masturbieren

Bestimmte Cremes verwenden

haben auf die Hoden und die Art, wie sie hängen oder wie lang sie sind keinen großen – oder wissenschaftlich bewiesenen – Einfluss.

So pflegst du deine Hoden: