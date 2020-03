Sido & Charlotte: Nach außen das scheinbar perfekte Paar

In ihrer Instagram-Story verkündete Moderatorin Charlotte Würdig die Trennung von ihrem Mann Rapper Sido. Warum sich die beiden getrennt haben, sagte sie jedoch nicht. Als die beiden sich kennenlernten waren bereits viele skeptisch. Die ProSieben-Moderatorin hatte ein makelloses Image – der Sido, der mit gebürtigem Namen Paul Würdig heißt, sorgte immer wieder für Negativschlagzeilen. Acht Jahre lang waren die beiden ein beinahe perfektes Paar. 2012 heirateten sie und bekamen sogar zwei Söhne. Nach außen wirkte das Paar immer super happy und verlor nie ein böses Wort übereinander. Jedoch lief die Ehe, anders als angenommen, doch nicht immer so reibungslos…

Fans spekulieren über mögliche Trennungsgründe

In dem Statement der Moderatorin hieß es: „Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen.“ Seit wann genau die beiden getrennt sind, weiß jedoch niemand so recht. Sido äußerte sich bis jetzt nicht zu Trennung. Die Fans des Rappers munkeln jedoch über mögliche Trennungsgründe. „Sehr schade“ und „Du hast nie zu dem Typen gepasst“, schreiben Fans auf Instagram. Eine andere Followerin spekuliert: „Ich hätte mich auch getrennt, wenn mein Mann sich öffentlich hinter Fler stellt“ Die wahren Gründe kennen wohl jedoch nur die beiden selbst …

In ihrer Instagram-Story verkündete Charlotte das Liebes-Aus. Instagram @charlottewuerdig

