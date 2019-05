Shawn Mendes schickt seine Unterhose an diesen Mann

Britischer Sänger wünscht sich Shawn Mendes‘ Boxershorts

Mit seiner freizügigen Unterwäschen-Kampagne für Calvin Klein überraschte der sonst so niedliche Shawn Mendes vor knapp drei Monaten alle. Denn der 20-Jährige präsentierte sich sexy wie nie, nur mit einer engen Boxershorts bekleidet. Viele Fans würden wohl so einiges darum geben, eine von Shawns Boxershorts ihr Eigen nennen zu dürfen. Darunter auch der Sänger Matty Healy von der britischen Band "The 1975". Der 30-Jährige twitterte vor wenigen Tagen Folgendes: „Mein Tourmanager sagte mir, du würdest mir ein Geschenk schicken, Shawn Mendes. Ich hoffe mal, es sind diese ikonischen Unterhosen!“ Wie Matty überhaupt darauf kam, dass er ein Päckchen von Shawn bekommen würde? Ganz einfach: Der Kanadier verschickte vergangene Woche kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Songs „If I Can’t Have You“ ein paar Special-Packages an einige Freunde, damit diese die Single schon vor allen anderen hören konnten. Eigentlich mega cool, doch damit allein wollte der "The 1975"-Star sich ganz offensichtlich nicht zufriedengeben.

My tour manager said you are sending me a present @ShawnMendes it better be them iconic underpants — matty (@Truman_Black) 2. Mai 2019

So witzig reagiert Shawn Mendes

Es dauerte nicht lange, da hatte Shawn Mendes höchstpersönlich Wind von dem Sonderwunsch des Londoner Sängers bekommen. Und er zögerte nicht, ihm diesen auch zu erfüllen! Denn zwei Tage später hatte Matty Healy das versprochene Geschenkpaket schon erhalten – und siehe da: Darin befand sich tatsächlich eine Calvin Klein Boxershorts – zusammen mit einem Echtheitszertifikat für ein „offizielles Shawn-Mendes-Produkt“. Dazu hatte der "If I Can't Have You"-Interpret handschriftlich noch geschrieben „Ikonische Unterhose“. LOL, damit hat Shawn Mendes echt Humor bewiesen! Und der neue Besitzer von seiner Unterwäsche? Der zeigte sich ziemlich sprachlos darüber : "Omfg" twitterte Matty, als er das witzige Geschenk geöffnet hatte.

