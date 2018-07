Was läuft da zwischen den beiden Musikern Shawn Mendes und Harry Styles? Können wir bald mit einer Kollaboration der beiden Chart-Stürmer rechnen?

Harry Styles: Diese Stars waren auf seinem Konzert

Sänger Shawn Mendes und Model Kendall Jenner wurden am Samstag, den 16. Juli. 2018 beim Konzert von Musiker Harry Styles im Forum in der Stadt Inglewood in Kalifornien entdeckt. Bahnt sich zwischen Kendall Jenner und Harry Styles etwa wieder etwas an? Vor knapp zwei Jahren turtelten die beiden Hollywoodstars heftig miteinander, gingen aber nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege. Seitdem amüsierten sich sowohl das Model als auch der Musiker mit anderen. Der Ex-One Direction-Star zeigte sich zuletzt des Öfteren an der Seite von Laufstegschönheit Camille Rowe und Kendall datet momentan Basketball-Star Ben Simmons. Trotzdem saß sie beim Konzert ihres Ex' in der ersten Reihe. Eigentlich alles halb so wild – vielleicht sind die beiden einfach gute Freunde.

Shawn Mendes & Harry Styles: Was läuft da?

Shawn Mendes und Harry Styles haben privat eher weniger miteinander zu tun, da fragt man sich wieso er auf seinem Konzert war? Die erste Theorie könnte sein, dass Shawn die Musik von Harry mega feiert und einfach Bock auf ein geiles Konzert hatte. Wie man unten im Video eines Fans sieht feiert Shawn Mendes bei einem Song von Harry Styles richtet ab. Eine weitere Theorie könnte lauten, dass die beiden eventuell in naher Zukunft einen gemeinsamen Song miteinander aufnehmen. Wie geil wär das denn? Bisher ist von beiden Seiten nicht bestätigt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

I live for @ShawnMendes singing along and jamming to @Harry_Styles at one of his concerts #HarryStylesLiveOnTourLA2 pic.twitter.com/Sw1gohR2YZ — fede ;) (@lostinmendess_) 15. Juli 2018

