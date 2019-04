Selina Mour & Keanu Rapp: Plötzliche Trennung

Selina Mour & Keanu Rapp sind getrennt!

Selina Mour (19) und Keanu Rapp (17) waren ein absolutes Traumpaar. Die Musical.ly-Stars haben vor knapp einem Jahr ihre Liebe offiziell gemacht und ließen ihre Fans regelmäßig daran teilhaben. Im Februar erst schwebten Selina und Keanu noch auf Wolke 7 und verbrachten ihren Urlaub gemeinsam in Ägypten, doch nun ist alles Aus und vorbei. Die Trennung kam wohl für alle Fans ziemlich plötzlich.

Selina Mour & Keanu Rapp: Der Trennungsgrund

Beide nahmen via Insta-Story Stellung zum Beziehungsende. "Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit, aber wir kamen in unserer Beziehung an einen Punkt, an dem wir festgestellt haben, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln und aus diesem Grund von nun an getrennte Wege gehen möchten", verrät die 19-Jährige ihren Followern. Auch Keanu erklärte seine Sicht der Dinge: "Es war einfach schwierig, unsere Beziehung in der aktuellen Phase weiterzuführen. Natürlich auch durch unterschiedliche Wohnorte und unterschiedliche Projekte." Beide beteuerten, dass sie sich im Guten getrennt haben und Freunde bleiben.

