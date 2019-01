Selena Gomez: Hat die Sängerin einen neuen Freund?

Rückblick: Schwere Rückschläge für Selena Gomez

Im vergangenen Jahr musste Selena Gomez einige Rückschläge verkraften – sowohl gesundheitlich, als auch emotional. Anfang 2018 ging zum wiederholten Mal die Beziehung zu ihrer ersten großen Liebe Justin Bieber in die Brüche… und im September heiratete ihr Ex völlig überraschend seine neue Freundin und machte Hailey Baldwin zu Hailey Bieber. Für Selena dürfte das trotz Trennung ein ziemlich harter Schlag gewesen sein. Schließlich war sie jahrelang die einzige Frau an der Seite des Kanadiers! Auch mit ihrer Gesundheit hatte Sel in letzter Zeit immer wieder Probleme… nach ihrer Nierentransplantation im Jahr 2017 schien sich die 26-Jährige zwar wieder erholt zu haben. Doch im Herbst 2018 erlitt sie einen schweren psychischen Zusammenbruch und musste deshalb mehrere Wochen in einer Nervenklinik behandelt werden.

Selena Gomez: Das ist ihre neue Flamme

Erst vor Kurzem tauchten seit Selenas Kollaps die ersten Bilder von der süßen Sängerin auf, die zeigten, dass es ihr offenbar wieder besser geht. Sie lachte und hatte sichtlich Spaß mit ihren Freunden! Doch ihre Clique ist scheinbar nicht der einzige Grund dafür, dass das Strahlen in Selenas Gesicht zurückgekehrt ist. Denn der frühere Disney-Star soll frisch verliebt sein! Und ihre neue Flamme kann sich absolut sehen lassen! Der 22-jährige Austin North ist ebenfalls Schauspieler und ein ganz schöner Schnuckel! Einem Insider zufolge soll es bereits vor Silvester zwischen der schönen Sängerin und dem vier Jahre jüngeren Austin gefunkt haben. Doch die beiden arbeiten nicht nur in derselben Branche, sondern haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, die sie total zusammenschweißen soll: Ihr Glaube! „Wie Selena ist ihm der Glaube an Gott sehr wichtig", verriet der Insider weiter.

Selena Gomez: Es könnte etwas Ernstes sein

Wir haben nochmal einen Blick auf die winterlichen Pics von Selenas Ski-Ausflug mit ihrer Clique begutachtet und uns ist aufgefallen: Auch da war Austin bereits mit am Start und hat sich für einen der Schnappschüsse sogar neben die 26-Jährige gestellt. Sieht also ganz so aus, als könnte es zwischen ihm und Sel etwas Ernsteres sein… Die Fans würden sich jedenfalls megamäßig für die Sängerin freuen. Denn nach all den Rückschlägen hat sie es jetzt mehr denn je verdient, endlich wieder rundum happy zu sein!

Das könnte dich auch interessieren: