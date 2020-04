Sei wertvoll!

Du bist nicht leicht zu haben ! Okay, DU stehst auf ihn – das weiß DU, aber nicht ER. Im Internet wird oft geschrieben, so zu tun, als hätte man kein Interesse und dass dieses Verhalten ihn anspornen würde, dich zu "kriegen". Sicher, das klingt bescheuert, ist aber doch ein Trick, der immer wieder funktioniert. Was dahinter steckt: DU checkst ab, ob er zu DIR passt. Und das solltest du auch machen. Wie das geht? Sei ganz locker und nett zu ihm. Es gibt keinen Grund fies zu sein. Aber spring nicht sofort auf alles an, was er macht oder vorschlägt. Du musst nicht sfort "Ja" zu einem Date sagen. Oder über alles lachen, was er sagt. Zeige stattdessen, dass du dein eigenes Leben hast und selbstbewusst bist. Er muss sich schon ins Zeug legen um dich zu überzeugen 💁🏻‍♀️