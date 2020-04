Dein Brain zählt!

Stell dich NICHT dumm! Im ernst: im Internet findest du sicher immer wieder den Tipp, dich dumm zu stellen, mit dem Ziel, dass ER dir helfen will . . . Hin und wieder funktioniert das auch, ABER: Das ist nicht der richtige Weg! Stattdessen sollest du das Gegenteil machen: zeig, dass du Hirn hast und am Leben, der Welt und an Wissen interessiert bist. Du sollst natürlich nicht Frau Neunmal-Klug sein, aber schlau zu sein (und es auch zu zeigen) wirkt auf die richtigen Boys garantiert anziehend! Und wer weiß: vielleicht fragt er DICH ja mal, ob du ihm Nachhilfe gibst 🤓