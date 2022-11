Sehr dünne Stars: Zayn Malik

In seinem Buch „Zayn“ sprach der Sänger und ehemaliges Mitglied von „One Direction“ Zayn Malik offen über seine Essstörungen. Am Höhepunkt seiner „One Direction“-Karriere sei der Terminkalender so voll gewesen, dass der Musiker mehrere Mahlzeiten hintereinander ausgelassen habe. Und das manchmal sogar über mehrere Tage! „Etwas, über das ich noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen habe, mit dem ich mich aber seit dem Verlassen der Band abgefunden habe, ist, dass ich an einer Essstörung litt", schrieb er. "Es war nicht so, dass ich mir Sorgen um mein Gewicht oder Ähnliches gemacht hätte, ich habe einfach tagelang - manchmal zwei oder drei Tage am Stück - nichts mehr gegessen. Es wurde ziemlich ernst, obwohl ich damals nicht erkannte, was es war.“