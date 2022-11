Scooter: H.P. Baxxter heiratet seine Simone!

Beim Heiratsantrag ließ der Techno-King mal leise Töne anklingen!

Richtig romantisch wird Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (40), wenn es um seine Freundin Simone Mostert (24) geht. Die beiden sind seit 15 Monaten ein Paar - Anfang Mai wird jetzt geheiratet!

Simone, die neben ihrem Jura-Studium modelt, zog für H.P., der eigentlich Hans-Peter Geerdes heißt, von Frankfurt nach Hamburg. "Ja, wir heiraten", bestätigte H.P. gegenüber der "Hamburger Morgenpost".

Kurz vor Weihnachten machten die beiden Urlaub in London - und da hielt der Techno-Star um die Hand seiner Simone an: "Ganz romantisch um MItternacht auf der Tower-Bridge in London. Die Brücke war hochgezogen, kein Mensch, kein Auto weit und breit", so H.P..

Und Simone war begeistert: "Als er auf die Knie ging, musste ich heulen." Feiern will das Pärchen im kleinen Familienkreis, mit Familie und Freunden. Und ein Baby wollen die beiden auch mögichst bald . . .

