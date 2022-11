Schwule/lesbische Freunde finden!? So geht's!

Hier erfährst Du, wo Du als Jugendliche/r Freunde findest, die genauso ticken, wie Du.

Klar kannst Du als Schwuler oder Lesbe weiter mit Deinen heterosexuellen Freunden befreundet sein. Es hat jedoch viele Vorteile, wenn Du Dir Gleichaltrige suchst, die auch schwul oder lesbisch sind. Nicht nur, weil Du so vielleicht Deine große Liebe triffst, sondern vor allem, weil sie die gleichen Erfahrungen machen: die Unsicherheit, die Zweifel, die Sorgen. Aber auch, wie schön es sein kann, offen und ehrlich vor anderen dazu zu stehen, wie Du bist.

Hier findest Du Tipps, wie Du auch in Deiner Nähe Kontakt zu anderen schwulen und lesbischen Jugendlichen findest. Los geht`s:

Foren und Communities für Jugendliche!

Schau am besten erst mal online nach Foren und Communities, die extra für schwule und lesbische Jugendliche sind. Die Website „Du bist nicht allein“ hat zum Beispiel eine User-Community für schwule Jugendliche, Lesben können mal bei "gorzi.de" vorbeischauen.

Wo sich andere Schwule und Lesben treffen

» Andere Schwule und Lesben kennenlernen geht natürlich nicht nur im Internet. Du kannst auch einfach im "richtigen Leben" bleiben: In vielen größeren Städten gibt es Jugendgruppen für schwule, lesbische oder auch bisexuelle Jugendliche, in manchen sogar extra Cafés und Partys für junge Leute.

» Die Regenbogenflagge ist ein Symbol, an dem Du gut erkennen kannst, ob Schwule und Lesben an einem Ort besonders willkommen sind. Achte zum Beispiel bei einem Café auf das Regenbogenzeichen am Eingang.

» Schwul-lesbische Partys werden entweder genau mit diesen Worten oder mit dem Stichwort „queer“ angekündigt.

» Es gibt in vielen Großstädten extra Zeitschriften für Homosexuelle. Darin gibt es auch Hinweise zu Veranstaltungen und viele andere interessante Tipps.

» Oder Du gehst in die „normalen“ Cafés und guckst, ob Du dort jemanden kennenlernst. Mit der Zeit wirst Du ein Gefühl dafür entwickeln, wer vermutlich auch schwul oder lesbisch ist. Oft ist es leichter, bei solchen Ausflügen eine Freundin/einen Kumpel dabei zu haben, damit Du nicht alleine rumstehst.

» Du kennst noch niemanden, der so tickt wie Du? Bei lambda-online.de findest Du Kontakt zu Jungen und Mädchen oder Jugendgruppen in Deiner Nähe. Solche Angebote gibt es auch bei dbna.de. Beide Internetseiten sind extra für Jugendliche.

Vorsicht mit Kontaktportalen für Erwachsene

Es gibt im Internet größere Kontaktportale für Lesben und Schwule. Dort sind allerdings vor allem Erwachsene unterwegs. Und es geht vielen vor allem um Sex, nicht um Unterstützung beim Coming-Out oder um Freundschaft. Deshalb sei vorsichtig, wenn Du dort mal nachschauen solltest. Lass Dich auf keinen Chat ein, bei dem Du ein schlechtes Gefühl bekommst und lass Dich zu nichts bringen, was Du nicht tun möchtest. Es meinen dort nicht alle gut mit Dir.

Hier gibt es Tipps, worauf Du bei Chat im Internet achten solltest: Sicher im Internet!