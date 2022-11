Ahnengalerie!

In fast jeder Schule gibt es eine Galerie, in der ehemalige Direktoren oder Rektoren hängen - meist als Fotografie. Versucht doch mal, eines der Bilder heimlich auszutauschen: Fotografiert einen Schüler in der Pose, in der die Aufnahmen gemacht worden sind und schmuggelt sein oder ihr Bild unter die der Ex-Rektoren. Unglaublich, wie lange so was nicht bemerkt wird . . .

