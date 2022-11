Spinnen-Alarm!

Besorgt euch im Karnevals- oder Halloween-Shop eine möglichst echt aussehende Gummi-Spinne - am besten an einem zitternden Faden! Habt ihr eine Klapptafel in der Klasse, könnt ihr das Vieh ganz super so reinhängen, dass sie beim Aufklappen rausfällt.

» Streich Nr. 8!