Raum-Tausch!

Mathe in der Aula? Oder im Kunstraum? Ihr müsst nur einen Raum finden, der zur Stunde hin leer und offen ist. Hängt an die Tür eures alten Klassenraumes einen Zettel mit dem Hinweis, der Kurs würde in dem und dem Raum stattfinden. Seit kreativ - Bio kann man auch in der Turnhalle unterrichten! ;-)

