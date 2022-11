Schul-Streich Nr. 4!

Halloween-Scherz!

Du brauchst: Ein Plastik-Auge aus dem Halloween-Shop, etwas verdünnten Ketchup und einen Hammer oder ein ähnliches Werzeug. Dieser Streich kommt gut an Halloween und noch besser um Werk-Unterricht: Ein Schüler schmiert sich etwas Ketchup ins Gesicht und auf eine Hand. In die Ketchup-verschmierte Hand das Plastikauge legen, die andere Hand auf ein Auge pressen und schreien, was das Zeug hält! Am besten noch wie bekloppt durch das Klassenzimmer rasen - und ein anderer Schüler mit dem Ketchup-verschmierten Hammer und entschuldigendem Gesichtsausdruck hinterher. Nichts für schwache Nerven!

» Streich Nr. 5!