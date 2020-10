6ix9ine: Seit August auf freiem Fuß

Nach zwei Jahren Haft ist Tekashi 6ix9ine seit August wieder ein freier Mann. Beruflich startete der Rapper gleich wieder voll durch: Für sein Live-Comeback-Konzert soll er satte 5 Millionen US-Dollar (rund 4,25 Millionen Euro) bekommen haben. Seine wieder gewonnene Freiheit genießt 6ix9ine in vollen Zügen. Dass er viele Hater hat und sogar Morddrohungen bekommt, lässt ihn dabei kalt, wie er immer wieder auf seinen Social Media Kanälen betont.

6ix9ine: Wegen Überdosis ins Krankenhaus

Doch seit Tagen ist der sonst so aktive Tekashi plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Seine Fans machten sich bereits Sorgen, denn das ist völlig untypisch für den Rapper. Nun lieferten US-Medien den Grund für die Funkstille: Der 24-Jährige liegt wegen einer Überdosis in einem Krankenhaus in Florida. Wie das US-Portal „The Shade Room“ berichtet, soll Tekashi nach seiner Gefängnisentlassung 20 Kilo Gewicht zugelegt haben. Deshalb nahm er die Diätpillen „Hydroxycut” – und zwar gleich mehrmals täglich. Das gemischt mit extrem viel Koffein hat sein Herz so zum Rasen gebracht, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

6ix9ine: Keine Drogen, nur Diätpillen

Der Skandal-Rapper selbst betonte gegenüber dem Portal, dass definitiv keine anderen Drogen im Spiel waren, die die Überdosis hervorriefen. Erstens nehme er keine Drogen und zweitens würde das auch gegen das Gesetz verstoßen – schließlich ist 6ix9ine noch auf Bewährung. Sein Idealgewicht von 70 Kilo will er trotzdem wieder erreichen, ab jetzt aber auf gesunde Art und Weise und ohne weiteren Diätpillen.

