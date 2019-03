Schlimmer Diss gegen GNTM-Kandidatin!

Julia, die oft gefragt wird, wie sie ihre Nachfolgerinnen bei "Germany's Next Topmodel" so findet, ist bei Tatjana knallhart: "Ich wurde oft gefragt, wie ich sie denn so finde. Ja, schwieriges Thema, weil ich sie halt voll süß finde, auf der anderen Seite denke ich mir, dass sie nicht aussieht wie ein Model, nicht ansatzweise." Das von einer Kandidatin einer Model-Show zu sagen, ist echt verletzend. Es wird aber noch heftiger: "Und ich finde das irgendwie so krass, dass es so legitim ist, dass ein Mädchen, dass offensichtlich nicht aussieht, wie ein Model so krass weit kommt!" Dabei geht es beim Modeln auch um den Wiedererkennungswert und Personality. Tatjana, hat bei den Shootings von Germany's Next Topmodel gezeigt, dass sie locker mit den anderen Models mithalten kann. Und Heidi Klum ist großer Fan von Tatjana. Sie hat Tatjana, die als Danny geboren wurde, eine große Modelkarriere vorher gesagt.

Tatjana fühlte sich immer schon als Frau

Tatjana wurde als Junge geboren, fühlte sich aber immer als Frau. Sie erklärt gegenüber der BILD-Zeitung: "Ich hatte nur Freundinnen, schnatterte wie ein Mädchen, liebte Mädchen-Kleidung, interessierte mich für Make-up und war in einen Jungen verschossen. Ab da fing ich an, über mich und meine Situation nachzudenken." Tatjana, die heute 22 ist, hat sich bereits einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sie sich heute Abend bei "Germany's Next Topmodel", 20:15 Uhr auf ProSieben schlagen wird.

